Neuer Rekordmeister : Wolfsburgerinnen besiegeln siebte Meisterschaft mit Schützenfest

Wolfsburg Nach dem Schützenfest knallten die Sektkorken: Mit ihrem siebten Streich sind die Frauen des VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Rekordmeister aufgestiegen. Der VfL siegte am vorletzten Spieltag bei Absteiger Carl Zeiss Jena 10:1 (5:0) und nutzte seinen ersten Matchball, um mit sieben Titeln mit dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) gleichzuziehen.

Der VfL kann eine Saison des Umbruchs in Trainerteam und Kader sogar noch mit dem Double krönen: Im DFB-Pokalfinale am 28. Mai in Köln trifft der Titelverteidiger auf Turbine Potsdam. In der Champions League war indes im Halbfinale Schluss - der Titelträger FC Barcelona war eine Nummer zu groß für die Wölfinnen.