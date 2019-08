Frauenfußball-Bundesliga : Wolfsburg müht sich zu Auftaktsieg

Wolfsburg Die Fußballerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg haben sich beim Auftakt in die 30. Bundesliga-Saison zu einem Arbeitssieg gemüht. Die Wolfsburgerinnen gewannen 1:0 (0:0) gegen den SC Sand.

Die Dänin Pernille Harder erzielte in der 48. Minute per Foulelfmeter das entscheidende Tor. Der erste Spitzenreiter ist aber die TSG Hoffenheim nach dem 6:1 (3:0) am Samstag beim Aufsteiger USV Jena.