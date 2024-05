2:1-Sieg in Leverkusen Bayern-Fußballerinnen sichern sich vorzeitig den Meistertitel

Die Bayern-Spielerinnen sind in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen und gewannen im März in Wolfsburg gleich mit 4:0. Bis auf eine kleine Schwächephase vor der Winterpause hat der FC Bayern - mit seinen internationalen Assen wie Stanway, Pernille Harder, Magdalena Eriksson und Glodis Viggosdottir und deutschen Nationalspielerinnen wie Lea Schüller, Giulia Gwinn, Sydney Lohmann und Klara Bühl - eine beeindruckende Runde gespielt.