Frauenfußall: VfL Wolfsburg verliert Champions-League-Finale gegen Olympique Lyon

Kiew Der Traum vom Triple ist geplatzt: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Rückkehr auf Europas Fußball-Thron in einem dramatischen Finale verpasst. Der Meister und Pokalsieger verlor den Abnutzungskampf im Champions-League-Endspiel gegen den eiskalten Titelverteidiger Olympique Lyon trotz Führung mit 1:4 (0:0) nach Verlängerung.

Die 27-Jährige hatte im defensiven Mittelfeld gegen Marozsan und Co. jede Menge zu tun. Beide Seiten lauerten bei zunächst hohem Tempo auf entscheidende Fehler der Gegnerinnen und versuchten, ihre schnellen Offensivkräfte in Szene zu setzen.

Torgefahr entwickelte aber in der ersten Hälfte nur Lyon, das in Frankreich jüngst zum zwölften Mal in Serie die Meisterschaft gewann - mit einer Bilanz von 98:5 Toren. Marozsan (24.) prüfte ihre DFB-Kollegin Almuth Schult mit einem satten Schuss von halblinks, doch die VfL-Torhüterin war wie auch beim Aufsetzer-Kopfball von Top-Torjägerin Hegerberg (35.) nach schönem Marozsan-Pass zur Stelle.

Olympique gab auch nach dem Seitenwechsel den Ton an, beim VfL machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Sara Gunnarsdottir erlitt ohne Gegnereinwirkung eine Muskelverletzung (57.). Für die isländische Mittelfeldspielerin kam Innenverteidigerin Joelle Wedemeyer in die Partie, Lena Goeßling rückte eine Position vor.

In der 69. Minute klärte Noelle Maritz in höchster Not einen Kopfball von Eugenie Le Sommer (69.) - allerdings war der Ball mit vollem Umfang hinter der Torlinie. Der VfL hatte riesengroßes Glück, dass Schiedsrichterin Jana Adamkova (Tschechien) dies übersah. In der Frauen-Königsklasse kommen weder Torlinientechnik noch Torschiedsrichter zum Einsatz.