„So nicht“ WDR-Intendant Buhrow kritisiert „trompetenden“ Infantino

WDR-Intendant Tom Buhrow hat die Linie der öffentlich-rechtlichen Sender in den Verhandlungen um die TV-Rechte an der Frauenfußball-WM verteidigt und FIFA-Präsident Gianni Infantino deutlich kritisiert. „Leider kann man im Augenblick gar nicht richtig von Verhandlungen im eigentlichen Sinne sprechen“, sagte Buhrow in der ARD. „Herr Infantino trompetet in der Öffentlichkeit herum und versucht, moralischen Druck auf uns auszuüben. So nicht. Man kann sich an einen Tisch setzen und die Sache besprechen, nicht in der Öffentlichkeit.“