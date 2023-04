Fifa kritisiert deutsche Sender TV-Rechte zur Frauen-WM weiter nicht vergeben

Rund drei Monate vor Beginn der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) befindet sich die Fifa weiter mit deutschen TV-Sendern in Verhandlungen über die Übertragungsrechte. Der Ausschreibungsprozess sei bisher erfolglos verlaufen, „da es keine Angebote gab, die das größte Frauenfußballturnier der Welt in seinem wahren Wert anerkennen“, teilte die Fifa am Donnerstag auf SID-Anfrage mit.