Ärger um FC Bayern So sieht der vorläufige Kader der DFB-Frauen für die WM aus

Am 11. Juli reist das Team - womöglich mit zwei oder drei Backup-Spielerinnen - ans andere Ende der Welt. So hat der zweimalige Weltmeister genug Zeit, sich in seinem Basecamp in Wyong rund 90 km nördlich von Sydney bis zum ersten Vorrundenspiel am 24. Juli zu akklimatisieren. In der Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea ist das DFB-Team klarer Favorit, doch in der K.o.-Phase drohen sofort Kracherduelle mit Frankreich oder Brasilien.