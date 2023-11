„Als Ausbildungsverein etabliert“ SGS Essen ist der letzte Frauenklub der Bundesliga

Am Wochenende steht das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln an, dem begegnen die Essenerinnen auch im letzten Bundesliga-Spiel vor der Winterpause. Dazwischen steht noch die Partie gegen den SC Freiburg an. Machbare Liga-Aufgaben. Währenddessen spielen Hoffenheim und Frankfurt im nächsten Spiel gegeneinander. Aus Sicht der SGS Essen steht sie im besten Fall zur Winterpause mit 20 Punkten auf Platz drei – das gelang ihr erst einmal in ihrer gesamten Bundesliga-Geschichte, in der Saison 2006/07, damals allerdings mit nur 18 Punkten.