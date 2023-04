2:2 nach 2:0 Wolfsburgerinnen verpassen Sieg im Champions-League-Halbfinale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Champions-League-Endspiels leichtfertig vergeben. Im Halbfinal-Hinspiel gegen den WFC Arsenal reichte es am Sonntag trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:1). Die zweite Partie findet am 1. Mai in London statt.