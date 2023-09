Vor der Saison 2023/24 Schichtwechsel in der Frauen-Bundesliga

Die großen Ruhrpott-Rivalen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 erhoffen sich von ihren noch recht neuen Frauenabteilungen ein wichtiges Standbein für ihren Verein. Ohne jeden Punktverlust ist die schwarz-gelbe Elf durch die Bezirksliga, Staffel 4 in Westfalen, marschiert. Der Lohn: Es geht in der Landesliga weiter. Und auch die Damen des S04 spielten sich schnell bis in die Landesliga, die Bezirksliga schlossen sie mit einem Torverhältnis von 107:16 als Aufsteiger ab. „Der Fußball der Frauen hat sich auf Schalke etabliert“, sagt Boris Liebing, zuständig für den Fußball der Frauen auf Schalke, auf Anfrage unserer Redaktion. Und man setzt schon in den Jugendabteilungen an. Neben den beiden Frauen-Teams haben in dieser Saison auch die U21, U17 und U11 für die Königsblauen gespielt. Die U13 folgt in diesem Jahr, im kommenden Jahr dann die U15. „Wir möchten nach und nach immer mehr Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit geben, sich auf Schalke fußballerisch zu entwickeln“, sagt Liebing weiter. Mit einer gut ausgestatteten Jugendabteilung, in der auch speziell Mädchen gefördert werden, sorge man für den eigenen Nachwuchs. „Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und nachhaltige Strukturen schaffen“, sagt Liebing.