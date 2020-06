Frauen-Bundesliga : Wolfsburg vor viertem Titel-Gewinn in Folge

Essen Der VfL Wolfsburg steht in der Frauenfußball-Bundesliga kurz vor dem vierten Titelgewinn in Folge. Die Mannschaft besiegte Pokalfinal-Gegner SGS Essen klar und vergrößerte seinen Punkte-Vorsprung auf elf Zähler.

Der VfL Wolfsburg ist in der Fußball-Bundesliga der Frauen weiterhin auf Titelkurs. Gegen Pokalfinal-Gegner SGS Essen setzte sich der Serienmeister am 19. Spieltag mit 3:0 (2:0) durch und hat jetzt elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München.

Der VfL braucht damit nur noch einen Sieg zur vierten Meisterschaft in Folge. Theoretisch schon am Sonntag kann der VfL bei einem Patzer des FC Bayern den Titel unter Dach und Fach bringen.

Beide Teams waren am Mittwoch in das Endspiel um den DFB-Pokal eingezogen. Wolfsburg schlug Zweitligist Arminia Bielefeld (5:0), Essen setzte sich gegen Ligakonkurrent Bayer Leverkusen durch (3:1). Das Finale findet am 4. Juli in Köln statt.