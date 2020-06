Vierter Titel in Serie : Unaufhaltsame Wolfsburgerinnen sind Geister-Meister

Wolfsburg/Köln Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind deutscher Meister. Das Team von Trainer Stephan Lerch besiegte den SC Freiburg am Mittwoch im eigenen Stadion hochverdient mit 2:0 (1:0) und sicherte sich zum vierten Mal in Serie den Titel.

Vor leeren Rängen im AOK-Stadion trafen Joelle Wedemeyer (32.) und Pernille Harder (47.) für den ungeschlagenen VfL, der acht Punkte vor Bayern München bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr einzuholen ist. Nun winkt das Triple: Am 4. Juli (16.45 Uhr/ARD) spielt der VfL im DFB-Pokalfinale in Köln gegen die SGS Essen, in der Champions League steht der zweimalige Titelträger im Viertelfinale.

Die Dominanz und Konstanz des Klubs aus der VW-Stadt sind beeindruckend. Viermal in Serie hat sich bislang auch nur Potsdam (2009 bis 2012) die Meisterschale gesichert. Gewinnt Wolfsburg auch die verbleibenden beiden Spiele in München am Sonntag und gegen Bayer Leverkusen (28. Juni), würden 64 Zähler auch einen Punkterekord in der eingleisigen Bundesliga bedeuten (bislang Frankfurt 2004/2005 63 Punkte).