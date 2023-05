Frauen-Bundesliga Titel für Wolfsburg nach Debakel in Frankfurt fast weg

Im Kampf um den dritten Champions-League-Platz liegt die Eintracht nun bereits sechs Punkte vor Hoffenheim. Die Wolfsburgerinnen hatten sich Anfang März schon einen 1:2-Ausrutscher gegen Hoffenheim erlaubt. Das Team von Trainer Tommy Stroot muss sich nun vor dem Pokalendspiel und dem Finale in der Königsklasse am 3. Juni in Eindhoven gegen den FC Barcelona wieder fangen.