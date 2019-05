Flyeralarm übernimmt : Frauen-Bundesliga präsentiert neuen Namenssponsor

Düsseldorf Das Unternehmen Flyeralarm löst den Versicherungskonzern Allianz als Namenssponsor der Frauen-Bundesliga ab. Die Online-Druckerei übernahm 2013 die Namensrechte des Stadions der Würzburger Kickers.

Mit einem neuen Namenssponsor in eine bessere Zukunft: Die Frauen-Bundesliga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hofft mit der Unterstützung des Unternehmens Flyeralarm auf einen Aufschwung. Die Partnerschaft beginnt im Juli und läuft bis 2023. Flyeralarm löst die Allianz ab, die den DFB fünf Jahre unterstützt hat.

"Durch den Abschluss haben die Vereine für die nächsten Jahre größere Planungssicherheit und können ihre Strukturen und ihren Spielbetrieb weiterentwickeln", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Mittwoch in München bei der Präsentation. Für den DFB sei es "wichtig, den Bereich Frauen-Fußball so stark wie möglich zu machen. Es ist noch viel zu tun."