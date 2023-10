Liga-Premiere in der Allianz Arena Bayern-Frauen mit einem Unentschieden vor 19.000 Zuschauern

„Der Punkt geht in Ordnung, am Ende war das heute ein klassisches 0:0“, sagte Frankfurts Nationalspielerin Laura Freigang am ARD-Mikrofon. Das sah auch DFB-Kollegin und Bayern-Stürmerin Klara Bühl ein: „Frankfurt hat eine unfassbare Mentalität, die sind immer da. Das hat uns gefehlt. Wir müssen unsere Chancen nutzen.“