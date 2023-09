Ende des Booms? Frauen-Bundesliga kämpft gegen den WM-Blues

Ganz so euphorisch gehen aber nicht alle in die am Freitag (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) mit dem Gastspiel von Bayern München beim SC Freiburg vor mehr als 10.000 Zuschauern beginnende Spielzeit. Es könne passieren, dass die EM-Euphorie „etwas gebremst wird“, so Torhüterin Almuth Schult im Magazin 11Freunde. Eine „deutlich erfolgreichere WM hätte sicherlich nicht geschadet“, sagte auch Ralf Zwanziger als Frauenfußball-Verantwortlicher der TSG Hoffenheim: „Man spürt halt keinen Schub.“