Nachdem die erste Halbzeit klar an die Fortuna ging, stellten die Gäste zur Pause um und waren im zweiten Durchgang die bessere Chance. Kempe verkürzte nach einer Stunde per Foulelfmeter nachdem Kastenmeier Pfeiffer von den Beinen geholt hatte. Am Ende rettete die Fortuna den Sieg über die Zeit. Auch, weil Kastenmeier zweimal stark parierte.