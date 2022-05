„Freuen uns, dass es endlich los geht“ : Das ist der vorläufige EM-Kader der DFB-Frauen

Frankfurt Nationaltrainerin Martin Voss-Tecklenburg hat ihren vorläufigen Kader für die Frauen-EM 2022 bekanntgegeben. Große Überraschungen blieben aus. Fünf Spielerinnen müssen noch gestrichen werden.

Mit je acht Spielerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München startet der Rekordeuropameister Deutschland in die Titelmission bei der Fußball-EM in England (6. bis 31. Juli). Kapitänin Alexandra Popp (Wolfsburg/113 Länderspiele) ist die erfahrenste Kraft im erweiterten 28er-Kader, den Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag in Frankfurt präsentierte.

Die Vorbereitung startet mit dem „Pre-Camp“ mit 20 Spielerinnen am Sonntag in Frankfurt. Das endgültige 23er-Aufgebot will die Bundestrainerin nach dem zweiten Lehrgang vom 12. bis 18. Juni in Herzogenaurach benennen. Die Generalprobe steht am 24. Juni gegen die Schweiz an. Das EM-Quartier im Westen Londons wird am 3. Juli bezogen.