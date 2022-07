Was steht an?

In England ermitteln 16 Nationen die neuen Europameisterinnen im Fußball. Deutschland trifft in Gruppe B auf Dänemark (Freitag), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli/alle 21.00 Uhr). Die deutschen Gruppenspiele finden in London-Brentford sowie in Milton Keynes statt.