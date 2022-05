Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet mit 28 Spielerinnen in die Vorbereitung auf die Fußball-EM der Frauen. Das Turnier findet vom 6. bi 31. Juli in England statt. Den vorläufigen EM-Kader präsentierte die Bundestrainerin am 31. Mai. Mit je acht Spielerinnen sind Double-Gewinner VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München im deutschen Team vertreten. Wir stellen das Team vor.