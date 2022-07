Turnier in England : Hier können Sie die Frauenfußball-EM im TV sehen

Düsseldorf Ab dem 6. Juli kämpft die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft um den neunten Titel bei der Europameisterschaft. Die Spiele der DFB-Elf laufen dabei nicht nur in der ARD und bei ZDF. Wir sagen Ihnen, wo Sie alle EM-Partien sehen können.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 findet vom 6. bis 31. Juli in England statt. Sie sollte ursprünglich 2021 stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Gespielt wird an neun Spielorten: in Brighton & Hove, Brentford, London, Streford, Sheffield, Rotherham, Milton Keynes, Southampton, Leigh und Manchester. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrundengruppe B auf Dänemark, Spanien und Finnland. Mehr zum Spielplan der EM finden Sie hier.