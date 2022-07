Name: Tabea Waßmuth

Position: Sturm

Trikotnummer: 18

Geburtsdatum: 25. August 1996

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 15

Tore: 5

Tüftelt an ihrer Doktorarbeit im Bereich Neuropsychologie. Schlug in ihrer ersten Saison in Wolfsburg richtig gut ein, traf gleich zehnmal in der Champions League. Ungewöhnlich: Sie schaffte es ohne Spiele in den Juniorinnen-Nationalteams in das DFB-Team. Stammt aus der Talentschmiede der TSG Hoffenheim.

Hier finden Sie alle aktuellen News zur Frauen-Fußball-EM 2022.

Hier können Sie die Frauen-Fußball-EM im TV und Stream sehen.