8:0 in der Ukraine : DFB-Frauen feiern zweiten Kantersieg in der EM-Quali

Zweites Spiel, zweiter Kantersieg: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte die Ukraine als „stärksten Gruppengegner“ bezeichnet - doch ihre Mannschaft löste die Auswärtsaufgabe souverän.

Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer perfekten Bilanz und ohne Gegentor in die EM-Qualifikation gestartet. Drei Tage nach dem 10:0 gegen Montenegro setzte sich die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag in Lwiw gegen die Ukraine mit 8:0 (3:0) durch. „Wir wollten das seriös und gut erledigen“, sagte Voss-Tecklenburg im ZDF. „Ich bin froh, dass wir schnell 3:0 geführt haben. Da hat der Gegner gemerkt, hier ist heute nichts zu holen.“

Dreifach-Torschützin Sara Däbritz (5./80./88. Minute), Lina Magull (29.), Felicitas Rauch (32.) und Lena Oberdorf (54.) mit ihren jeweils ersten Länderspieltreffern sowie Svenja Huth (85.) und Leonie Maier (90.+3) erzielten die Tore. „Es ist gut, dass wir zwei Siege eingefahren und so viele Tore geschossen haben. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, so können wir weitermachen“, sagte Däbritz.

Weitere deutsche Gegner in der Qualifikation für die EM 2021 in England sind Irland und Griechenland. Am 5. Oktober geht es in Aachen erneut gegen die Ukraine, drei Tage später treten die deutschen Frauen in Griechenland an. Auf Irland trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes erst im April und September 2020.