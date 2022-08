„Sportbuzzer“: „Drama in der Verlängerung! DFB-Frauen verlieren EM-Endspiel gegen England - Es war 19.32 Uhr Ortszeit in London, als reihenweise die Spielerinnen in den grünen Trikots auf den heiligen Rasen sanken. Letztlich blieb ein großer Kampf der deutschen Fußballerinnen in der Kultstätte Wembley unbelohnt. Im EM-Finale gegen England zogen die DFB-Frauen letztlich unglücklich mit 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung den Kürzeren.“