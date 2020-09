EM 2022 in Sicht : DFB-Frauen gewinnen 3:0 gegen Irland - Gwinn fällt aus

Die Deutsche Giulia Gwinn wird verletzt vom Platz getragen und musste ins Krankenhaus. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Essen Die deutschen Fußballerinnen haben die Europameisterschaft 2022 in England fest im Visier. Mit dem fünften Sieg übernehmen sie die Tabellenführung der EM-Qualifikationsgruppe. Wermutstropfen beim Sieg gegen Irland ist die Verletzung von Giulia Gwinn.

Den deutschen Fußballerinnen ist ein großer Schritt in Richtung Europameisterschaft 2022 in England gelungen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte am Samstag in Essen Irland souverän mit 3:0 (3:0) und setzte sich mit 15 Punkten und einer makellosen Bilanz von 34:0 Toren vor den Gästen an die Spitze der EM-Qualifikationsgruppe I. Marina Hegering (8. Minute), Dzsenifer Marozsan (39.) und Lea Schüller (41.) stellten den nie gefährdeten Erfolg im Geisterspiel ohne Fans an der Hafenstraße sicher.

„Wir sind voller Freude angereist und haben uns tierisch auf das Spiel gefreut“, sagte Marozsan nach dem Spiel im ZDF. „Ich denke, vor allem in der ersten Halbzeit hat man uns die Spielfreude angesehen. Klar hätten wir mehr Tore machen müssen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“ Teamkollegin Melanie Leupolz ergänzte: „Es hat total viel Spaß gemacht.“ In der Qualifikation sehe es „sehr gut“ aus. Das DFB-Team reist bereits am Sonntag nach Montenegro, wo am Dienstag (16.00 Uhr/ARD) in Podgorica gegen die Gastgeberinnen das nächste Spiel ansteht.

Das deutsche Trainerteam bot nach mehr als einem halben Jahr Länderspielpause die vermeintlich beste Elf gegen die Irinnen auf, die sie in vier Duellen zuvor immer besiegt hatten. Die beiden Ex-Essenerin Hegering (FC Bayern) und Lena Oberdorf (Wolfsburg) bildeten eine stabile Innenverteidigung, davor zogen Spielmacherin Marozsan (Lyon) und die zum FC Chelsea gewechselte Melanie Leupolz (Chelsea) geschickt die Fäden im Mittelfeld.

Spielführerin Alexandra Popp orientierte sich anders als in Wolfsburg weit in die Spitze, wo sie flankiert von Svenja Huth und Lea Schüller immer wieder geschickt Räume für die nachrückenden Spielerinnen schuf. Gleichwohl resultierte die frühe Führung aus einer Standardsituation: Eine Marozsan-Ecke nutzte Hegering an ehemaliger Wirkungsstätte mit einem Kopfball ins kurze Ecke zu ihrem zweiten Länderspieltor.

Auch von der frühen Auswechslung von Giulia Gwinn (35.), die bei einem Zweikampf eine Außenband- und Kapselverletzung im rechten Knie erlitt, ließ sich der Rekord-Europameister nicht bremsen. Noch vor der Pause baute die Elf ihre Führung durch einen tollen Distanzschuss von Champions-League-Siegerin Marozsan und eine Direktabnahme von Schüller auf 3:0 aus.

Bei herrlichem Fußball-Wetter an der Hafenstraße war der Weltranglisten-Zweite aus Deutschland gegen das nur physisch starke Team von Trainerin Vera Pauw über 90 Minuten überlegen. Allerdings ließ das DFB-Team ein ums andere Mal die Zielstrebigkeit und Konsequenz vor dem Tor vermissen und hätte höher gewinnen müssen. Merle Frohms hatte im deutschen Tor einen ruhigen Nachmittag.

(eh/dpa)