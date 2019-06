Ex-Bundestrainerin Steffi Jones kritisiert DFB : „Fühlte sich so an, als ob alle froh waren, dass ich versage“

„Fühlte sich so an, als ob alle froh waren, dass ich versage“

Berlin Die ehemalige Bundestrainerin hat zum Auftakt der WM für die deutsche Nationalmannschaft den Deutschen Fußball-Bund heftig angegriffen. Sie beklagte fehlende Unterstützung, Neid und Missgunst.

Etwas mehr als ein Jahr nach ihrem Aus als Bundestrainerin der Frauen hat Steffi Jones den Deutschen Fußball-Bund heftig angegriffen. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ beklagte die Weltmeisterin von 2003 zum Start der WM in Frankreich fehlende Unterstützung durch den Verband in ihren 19 Monaten als Verantwortliche für das Nationalteam.