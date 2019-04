Zum dritten Mal in Folge : Marozsan erneut „Fußballerin des Jahres“ in Frankreich

Paris Große Ehre für Dzsenifer Marozsan: Die deutsche Nationalspielerin ist in ihrer sportlichen Wahlheimat Frankreich zum dritten Mal nacheinander zur "Fußballerin des Jahres" gewählt worden.

In der laufenden Saison haben Marozsan und Co. weiterhin noch die Chance auf das Triple: Lyon steht in der Meisterschaft an der Tabellenspitze, in der Königsklasse im Halbfinale und im Pokal sogar schon im Endspiel.