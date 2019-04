Zum dritten Mal in Folge : Marozsan wieder Frankreichs "Fußballerin des Jahres"

Paris Die ehemalige Spielführerin der DFB-Frauen ist zum dritten Mal in Folge als Frankreichs „Fußballerin des Jahres“ ausgezeichnet worden.

Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan ist zum dritten Mal in Folge zu Frankreichs "Fußballerin des Jahres" gewählt worden. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon, die 2018 auch zu "Deutschlands Fußballerin des Jahres" gekürt worden war, erhielt die Auszeichnung im Leistungszentrum des französischen Verbandes in Clairefontaine.

In der laufenden Saison haben Marozsan und Co. weiterhin noch die Chance auf das Triple: Lyon steht in der Meisterschaft an der Tabellenspitze, in der Königsklasse im Halbfinale und im Pokal sogar schon im Endspiel.