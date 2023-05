Rekordkulisse 40.000 Tickets für Frauen-Pokalfinale in Köln verkauft

Köln · Die Rekordkulisse beim DFB-Pokalfinale der Frauen am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg nimmt immer größere Dimensionen an. Für das Endspiel in Köln sind bereits 40.000 Tickets abgesetzt, wie der DFB am Dienstag bekannt gab.

Der DFB-Pokal der Frauen steht im Kölner RheinEnergieStadion. (Archiv) Foto: dpa/Marius Becker

Die bisherige Bestmarke des eigenständigen Endspiels in der Rhein-Metropole von 26.282 Fans stammte von der Premiere 2010, als der FCR Duisburg 1:0 gegen den FF USV Jena gewann. Erst im April war an selber Stelle bereits ein Rekord gefallen: 38.365 Fans hatten bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2) für eine Bestmarke in der Frauen-Bundesliga gesorgt.

(ako/sid)