DFB-Pokal Wolfsburg nach Machtdemonstration in München im Finale

Bei Alexander Straus gestaltete sich die Gefühlslage anders: „Das ist ein Schock. Ich habe das nicht erwartet“, sagte der sichtlich konsternierte Bayern-Trainer nach der heftigen Niederlage und signalisierte dringenden Gesprächsbedarf: „Am Ende sprechen wir auch über Stolz. So etwas darf uns nicht passieren.“ An die 2500 Zuschauenden am FC Bayern Campus richtete der 47 Jahre alte Norweger anschließend eine Entschuldigung: „Heute kann ich nur meine Hand heben und 'sorry' sagen.“