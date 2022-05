4:0 gegen Potsdam : Wolfsburger Fußballerinnen stürmen zum Pokalsieg

Köln Der VfL Wolfsburg hat zum neunten Mal den DFB-Pokal der Frauen gewonnen und ist damit nun neben dem 1. FFC Frankfurt Rekordsieger. Durch das 4:0 im Finale gegen Turbine Potsdam triumphierte der Meister und Titelverteidiger zum achten Mal in Serie und feierte sein sechstes Double.

Vor 17.531 Fans in Köln trafen Ewa Pajor per Doppelpack (11./32.), Jill Roord (42.) und Dominique Janssen (70.) für den Seriensieger, den Schult nach neun Jahren Richtung USA verlässt, um sich dem Angel City FC anzuschließen. Für Potsdam war der Traum vom vierten Pokalsieg und dem ersten Titel seit der letzten Meisterschaft vor zehn Jahren im Prinzip schon nach der ersten Hälfte geplatzt.

DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag : Borussias mögliche Gegner in der ersten Runde

Die deutschen Nationalspielerinnen erhalten nun eine kleine Verschnaufpause, ehe sie am 12. Juni in die EM-Vorbereitung einsteigen. Am Dienstag gibt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den vorläufigen Kader für die Endrunde in England (6. bis 31. Juli) bekannt.