DFB-Pokal-Finale: VfL Wolfsburg gewinnt gegen den FC Bayern München

Köln Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum fünften Mal den DFB-Pokal gewonnen. Der deutsche Meister sicherte sich im Endspiel gegen Bayern München mit einem 3:2 im Elfmeterschießen das Double.

Caroline Hansen sorgte in einer spannenden, aber keinesfalls hochklassigen Partie mit dem letzten Elfmeter für den vierten Wolfsburger Cupsieg in Folge, den fünften insgesamt. Schon am Donnerstag bestreiten die Wölfinnen das Champions-League-Finale gegen das Starensemble von Titelverteidiger Olympique Lyon in Kiew.