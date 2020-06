DFB-Pokal der Frauen : Zweitligist Bielefeld überraschend im Halbfinale

Bielefeld ´Arminia Bielefeld hat für eine große Überraschung im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen gesorgt und Bundesligist SC Sand mit 3:2 bezwungen. Im Halbfinale trifft der Zweitligist nun auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg.

Im Halbfinale trifft die SGS auf Ligarivale Bayer Leverkusen, der bereits am Dienstag durch ein 3:2 n.V. gegen die favorisierte TSG Hoffenheim in die Vorschlussrunde eingezogen war.

Die Frauen-Bundesliga hatte am vergangenen Wochenende ihren Spielbetrieb wiederaufgenommen, die Saison der 2. Liga ist indes abgebrochen. Die Pokal-Halbfinals werden bereits am 10. und 11. Juni ausgetragen. Das Finale soll am 4. Juli in Köln über die Bühne gehen. Alle Partien finden aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss von Zuschauern statt.