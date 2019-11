DFB-Pokal der Frauen : FC Bayern fliegt im Achtelfinale gegen Wolfsburg raus

München Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen erneut im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Titelverteidiger setzte sich beim FC Bayern mit 3:1 durch und bleibt damit im Rennen um den sechsten Pokaltriumph nacheinander.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht und den FC Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen. Der deutsche Meister und aktuelle Tabellenführer der Bundesliga setzte sich am Samstag im Achtelfinal-Topspiel mit 3:1 (1:1) gegen die Münchenerinnen durch. Abwehrspielerin Dominique Janssen (85. Minute) und Ewa Pajor (90.+5) sorgten mit ihren späten Toren in einer spannenden Partie für die Entscheidung zugunsten des VfL. Zuvor hatte Ewa Pajor die Niedersachsen in der 21. Minute zunächst in Führung gebracht, Jovana Damnjanovic war kurz vor der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (45.).