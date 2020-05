DFB-Pokal der Frauen : Halbfinal-Begegnungen vor Viertelfinale ausgelost

Frankfurt Noch vor der Austragung der Viertelfinals am 2. und 3. Juni hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag die Halbfinal-Begegnungen des Pokal-Wettbewerbs der Frauen ausgelost.

Demnach muss der Sieger der Partie zwischen dem FSV Gütersloh und Titelverteidiger VfL Wolfsburg zum Gewinner des Spiels zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Sand reisen. Der VfL will in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge den Pokalsieg erringen.