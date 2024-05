„Nonplusultra“ vor großer Kulisse Pokalfinale zwischen Wolfsburg und Bayern elektrisiert

Außenseiter sind die Münchnerinnen allerdings auch kaum. „Wir sind gerade sehr gut drauf und haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir sehr gefährlich sind, vor allem im letzten Spiel in Wolfsburg“, sagte Schüller mit Blick auf das triumphale 4:0. Auch das Hinspiel hatten die Münchnerinnen gewonnen (2:1), in der Rückrunde eilten sie dann von Sieg zu Sieg – bis am Samstag nach dem 2:1 in Leverkusen die Meisterschaft perfekt war.