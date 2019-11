2:1 in England : DFB-Frauen mit Last-Minute-Sieg beim Wembley-Wahnsinn

2:1 in England

Wahnsinnskulisse in Wembley. Foto: dpa/John Walton

London Das deutsche Frauen-Nationalteam hat einen begeisternden Fußball-Abend in Wembley mit einem Prestige-Erfolg gekrönt.

Vor der Traumkulisse mit 77.768 Zuschauern gelang der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Klassiker gegen England ein durchaus verdienter 2:1 (1:1)-Erfolg. Den Siegtreffer für die DFB-Auswahl erzielte Supertalent Klara Bühl (90.). DFB-Kapitänin Alexandra Popp (9.) und Ellen White (44.) hatten zuvor in einer unterhaltsamen Partie zum Jahresabschluss getroffen, die entgegen der englischen Ankündigungen den bisherigen Europarekord von 80.203 Zuschauern beim Olympia-Finale 2012 an selber Stelle nicht ganz in den Schatten stellen konnte.