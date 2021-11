Derbe Klatsche in Barcelona : Nächste Champions-League-Pleite für Hoffenheims Fußballerinnen

Barcelona Für die Frauen der TSG Hoffenheim gab es beim FC Barcelona in der Champions League nichts zu holen. Es setzte ein herbe Niederlage.

Neuling TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Champions-League der Frauen erneut Lehrgeld zahlen müssen. Die Kraichgauerinnen kassierten bei ihrem dritten Königsklassen-Auftritt zum Abschluss der ersten Vorrundenhälfte in der Gruppe C beim spanischen Titelverteidiger FC Barcelona mit 0:4 (0:3) die zweite deutliche Niederlage nacheinander und damit einen vorentscheidenden Dämpfer für ihre Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Im Rückspiel gegen Barcelona am 17. November (Mittwoch) steht Hoffenheim bereits unter großem Druck. Um noch realistische Chancen auf die Viertelfinalteilnahme zu haben, muss Gallais Team auf eigenem Platz gegen die Katalaninnen punkten. Am 9. Dezember tritt Hoffenheim in Koge an, ehe sechs Tage später (15. Dezember) Arsenal in Sinsheim gastiert.