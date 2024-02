„Das hat mich fasziniert“ Frauen-Nationaltrainer Hrubesch hegt großen Olympia-Traum

Horst Hrubesch nahm Ex-Bundestrainerin Silvia Neid herzlich lachend in den Arm, Abwehrchefin Marina Hegering drückte er beim Vieraugengespräch fest an seine Schulter. Seinem Ruf als Menschenfänger macht der Interimsbundestrainer rund um den Fußballplatz am DFB-Campus alle Ehre. Auf dem Rasen gibt der 72-Jährige Kommandos, Tipps und geht mit seinem Tatendrang voran. Es geht ja auch um seinen großen Traum: Olympia in Paris.