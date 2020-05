Corona-Premiere : Deutsche Frauen-Bundesliga live im schottischen Free-TV

Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg jubeln am 22. Spieltag. Foto: dpa/Peter Steffen

Berlin Die deutsche Frauenfußball-Bundesliga ist in Schottland live im TV zu sehen und sorgt damit für eine Premiere. Die Liga nimmt am Freitag mit dem Spiel VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln als europaweit erste Frauen-Profiliga den Betrieb wieder auf.

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim wird am Samstag als erstes Live-Sport-Event seit Beginn der Corona-Krise im frei empfangbaren Fernsehen in Großbritannien gezeigt. Insgesamt sollen fünf Partien gezeigt werden, wie die Produktionsfirma des schottisch-gälischen BBC-Senders Alba am Mittwoch mitteilte.