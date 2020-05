Klares Votum der Vereine : Saison in der Frauenfußball-Bundesliga soll fortgesetzt werden

Frankfurt Die Entscheidung ist eindeutig: Die Fußballerinnen wollen ihre Saison zu Ende spielen. Elf von zwölf Klubs votierten für eine Fortsetzung des Spielbetriebs. Jetzt ist die Politik am Zug.

Die Saison in der Frauen-Bundesliga soll mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach der Managertagung per Videoschalte der zwölf Erstligisten mit. Elf von zwölf Klubs votierten dabei am Donnerstag für eine Fortsetzung des Spielbetriebs, sobald dies während der Coronavirus-Pandemie wieder möglich ist. Der 1. FC Köln enthielt sich der Stimme. Vorerst bleibt der Spielbetrieb aber ausgesetzt. Ein Wiederbeginn hängt in erster Linie von der Zustimmung der Politik ab. Sechs Spieltage stehen noch aus.