Wegen der Coronavirus-Pandemie : Frauen-Bundesliga bis zum 30. April ausgesetzt

Frankfurt Auch in der Fußball-Bundesliga der Frauen wird die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagabend mit.

Wie es in der 2. Frauen-Bundesliga, der B-Juniorinnen-Bundesliga und dem DFB-Pokal der Frauen weitergeht, wird bei Videokonferenzen am Ende der Woche entschieden. Der DFB will am Freitag darüber informieren, aktuell ist der Spielbetrieb in diesen Wettbewerben bis zum 19. April ausgesetzt.