Hammerlos in der Königsklasse Eintracht-Frauen treffen in der Champions League auf Barca

In der Vierergruppe C spielen die Münchnerinnen gegen Paris St. Germain (Frankreich), die AS Rom (Italien) und Ajax Amsterdam (Niederlande). Die weiteren Gegner der Eintracht in der Staffel A heißen FC Rosengard (Schweden) sowie Benfica Lissabon (Portugal). Die Gruppenphase beginnt am 14. November und endet am 31. Januar 2024.