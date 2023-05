Nach Verlängerungs-Krimi Frauen des VfL Wolfsburg erreichen Finale der Champions League

Der VfL war nun die klar bessere Mannschaft. Jonsdottirs Abschluss klärte Arsenal in größter Not auf der Linie (58.), noch in derselben Minute war Popp nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Svenja Huth (69.) hätte in der Folge erhöhen müssen. Arsenals Ausgleich brachte das Stadion dann zum Toben, ehe Bremer in der Verlängerung nach starker Vorarbeit von Jule Brand einschob.