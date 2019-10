Champions League der Frauen : Bayern und Wolfsburg voll auf Viertelfinal-Kurs

Kasygurt Die Frauen-Mannschaft von Bayern München kann mit dem Viertelfinale der Champions League planen. Die Mannschaft von Thomas Wörle gewann 5:0 gegen ein kasachisches Team. Auch der VfL Wolfsburg hatte in Enschede keine Probleme.

Wolfsburg agierte von der ersten Minute an dominant und drängte die Niederländerinnen tief in die eigene Hälfte. Zwei der zahlreichen Chancen nutzte Angreiferin Zsanett Jakabfi (24., 37.) zu einer beruhigenden Pausenführung. Nach dem Wechsel schnürte der VfL Twente weiter am eigenen Strafraum ein, folgerichtig legten Dominique Bloodworth per Doppelpack (60., 89.) sowie Pernille Harder (71.) und Fridolina Rolfö (78.) nach.