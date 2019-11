Frauen-CL : Bayern gegen Titelverteidiger Lyon, VfL gegen Glasgow

Nyon Hartes Los für die Fußballerinnen vom FC Bayern: Die Münchnerinnen treffen im Viertelfinale auf Titelverteidiger Olympique Lyon. Meister VfL Wolfsburg hat eine leichtere Aufgabe zu lösen.

Die Fußballerinnen des Bundesligisten Bayern München bekommen es im Viertelfinale der Champions League mit Titelverteidiger Olympique Lyon zu tun. Eine deutlich leichtere Aufgabe wartet auf Meister VfL Wolfsburg, der auf den schottischen Champion Glasgow City trifft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Begegnungen werden am 24./25. März und am 1./2. April ausgetragen, beide Bundesligisten haben im Rückspiel Heimrecht.