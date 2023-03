Schüller trifft und rettet Bayern-Frauen schlagen Arsenal und sind auf Halbfinal-Kurs

Der VfL Wolfsburg, das zweite deutsche Team, kämpft am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) bei Paris St. Germain um eine gute Ausgangsposition im Kampf um das Halbfinale. Das Hinspiel im Prinzenpark ist zugleich die Generalprobe für den Kracher in der Bundesliga: Am Samstag (17.55 Uhr/ARD) tritt Tabellenführer Wolfsburg zum Gipfeltreffen beim FC Bayern an.