Barca zu stark Eintracht-Frauen verpassen Überraschung in der Champions League

Freigang hatte im Vorfeld von einem Ereignis geschwärmt, „das man nicht häufig in seiner Karriere erlebt“. Entsprechend motiviert trat der Bundesliga-Fünfte von Beginn an auf. Die spielfreudige Barca-Offensive des mit mehreren Weltmeisterinnen gespickten Teams ließ die Eintracht kaum zur Entfaltung kommen. Dafür schlug die SGE eiskalt zu: Freigang erzielte kurz vor der Pause per Kopf die Führung.