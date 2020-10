50 Jahre Frauenfußball im DFB : „Früher nicht erlaubt, heute verboten gut“

Köln Vor 50 Jahren, am 31. Oktober 1970, hob der DFB sein 15 Jahre bestehendes Frauenfußball-Verbot auf. Das unrühmliche Kapitel wirkt bis heute nach.

Was den konservativen Fußball-Bossen vor einem halben Jahrhundert nicht gelang, hat das Coronavirus vollbracht. Die unaufhaltsamen Pionierinnen mussten klein beigeben - der Festakt in Travemünde zu 50 Jahren Frauenfußball im Deutschen Fußball-Bund (DFB) fiel der Pandemie zum Opfer.

Der Ferienort an der Ostsee wäre symbolisch wie geschichtsträchtig gewesen. Hier beschloss am 31. Oktober 1970 der DFB-Bundestag, sein Verbot des "Damenfußballs" von 1955 zu kippen. Einen knackigen DFB-Slogan gibt es dennoch zum Jubiläum: "Früher nicht erlaubt. Heute verboten gut."

In der Nachkriegszeit ist es genau dieser DFB, der seinen Mitgliedern untersagt, Frauenteams zu gründen oder auch nur auf Vereinsanlagen spielen zu lassen. "Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand", so die Begründung.

Tätigkeit in Neuss und Korschenbroich

Tätigkeit in Neuss und Korschenbroich : Ex-Fußball-Profi arbeitet jetzt für Augustinus-Gruppe

So spielen etwa am 1. Januar 1968 in Hamburg die Gymnastiksportlerinnen des TSC Viktoria als "Eintracht Kopftuch" gegen die Handballerinnen des ESV Einigkeit als "FC United Strumpfhose". Später gesellen sich im Stadtteil Wilhelmsburg der "SV Minirock" und "Borussia Bluse" dazu.