0:2 gegen Juventus : Frauen des VfL Wolfsburg droht Champions-League-Aus

Wolfsburg Die Frauen des VfL Wolfsburg könnten schon frühzeitig in der Champions League scheitern. Im Gruppenspiel gegen Juventus Turin verloren sie zu Hause.

Dem zweimaligen Titelträger VfL Wolfsburg droht in der Fußball-Champions-League das Vorrunden-Aus. Die deutschen Pokalsiegerinnen verloren am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen Juventus Turin mit 0:2 (0:0) und wurden dadurch von den Italienerinnen vom wichtigen zweiten Tabellenplatz der Gruppe A verdrängt. Ein Eigentor von Kathrin Hendrich in der 53. Minute und ein Kontertor von Andrea Staskova in der Nachspielzeit (90.+3) entschieden die Partie vor 1725 Zuschauern.